Организаторы Клубного чемпионата мира-2025 прибегли к нестандартным мерам для создания атмосферы полных трибун на телетрансляциях матчей. По информации Mail Sport, ФИФА начала пересаживать зрителей ближе к полю зрения телекамер, чтобы визуально стадионы казались заполненными.

Некоторые болельщики, которые уже купили билеты, были уведомлены о смене своих мест из-за низкого спроса. В то же время в ФИФА уверяют, что новые места будут равнозначными или лучше, и такая практика является обычной для масштабных спортивных событий.

Матчи турнира проходят на больших аренах, но заполняемость остается низкой. Например, на матч 1/8 финала в Шарлотте 28 июня (арена вмещает 74 867 зрителей) ожидается лишь половина заполненных трибун.

Первый матч турнира состоится уже сегодня ночью, 15 июня, в 3:00 по киевскому времени.

