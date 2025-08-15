Нападающий житомирского Полесья Александр Филиппов прокомментировал предстоящее противостояние с представителем Серии А в квалификации Лиги конференций. В четвертом раунде отбора украинская команда встретится с Фиорентиной.

Фиорентина – топ-команда. Наверное, самый сильный клуб, который мог нам достаться на этом этапе. Но мы все равно будем выходить с мыслями о своей игре и победе, как бы самонадеянно это ни звучало.

Впереди у нас еще трудный матч с ЛНЗ в чемпионате, а уже потом начнем разбирать соперника в Лиге конференций, – сказал Филиппов.