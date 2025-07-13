Сергей Стаднюк

Вечер воскресенья, 13 июля, будет посвящен финалу Клубного чемпионата мира-2025. Но прежде известные команды УПЛ подарят украинскому болельщику «затравочку» в виде своих контрольных матчей.

Львовские Карпаты сыграют против австрийского Вольфсберга. Кривбасс же будет противостоять несколько более легкий соперник в лице венгерского Уйпешта. Оба матча покажут клубные YouTube-каналы абсолютно бесплатно.

18:00 | Карпаты – Вольфсберг. Прямая трансляция

18:00 | Кривбасс – Уйпешт. Прямая трансляция

И вот, основное блюдо – финал Клубного чемпионата мира 2025! В центральном матче турнира сойдутся ПСЖ и Челси – два европейских гранда, каждый из которых прошел свой (хотя и разный) путь к решающему поединку. Парижане на пути к финалу разгромили Реал Мадрид (4:0), доказали свою силу в матчах с Баварией и Интером Майами, и демонстрируют отличный баланс между атакой и защитой. В девяти матчах плей-офф Лиги чемпионов они пропустили всего шесть мячей, а на этом турнире – один.

Челси же дошел до финала уверенно, хотя и с менее статусными соперниками. Лондонцы победили Бенфику и сразу двух представителей Бразилии в лице Палмейраса и Флуминенсе. В группе же «синие» оставили позади Лос-Анджелес и Эсперанс. Теперь их ждет самый сложный экзамен – остановить команду, которая выглядит непобедимой машиной в уходящем сезоне. Финал в Украине покажут MEGOGO, Суспільне Спорт и DAZN.