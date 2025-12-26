Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик в краткой форме подвел итоги 2025 года и обозначил ключевые задачи каталонского клуба на 2026-й.

«Это был впечатляющий и успешный год для меня, моего персонала, клуба и болельщиков. Невероятно то, что я переживаю здесь, в Барселоне. Я очень счастлив, но это в прошлом, и мы должны продолжать работать, чтобы повторить успех в конце этого сезона. У нас большие цели на следующий год, прошлогодние титулы замечательны, однако мы должны двигаться вперед, и именно это мы хотим делать», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Немецкий специалист возглавил Барселону летом 2024 года и уже успел достичь серьезных успехов. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.

После 18 туров текущего розыгрыша Ла Лиги сине-гранатовые уверенно идут на первом месте, имея перевес в четыре очка над мадридским Реалом. В Лиге чемпионов Барселона сейчас расположена на 15 позиции турнирной таблицы.

