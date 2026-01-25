Павел Василенко

Барселона под руководством Ханси Флика продолжает впечатлять стабильностью на своем поле в Ла Лиге. Независимо от того, где именно играют каталонцы – на временном «Монжуике» или на обновленном «Камп Ноу», результат остается неизменным: девять матчей – девять побед. Как сообщает Mundo Deportivo, Барселона является единственной командой среди топ-лиг Европы, которая в этом сезоне не потеряла ни одного очка дома.

В рамках очередного тура чемпионата Испании каталонцы принимают Овьедо (25 января, 17:15), и в случае успеха команда Флика повторит клубный рекорд по количеству домашних побед подряд с начала сезона.

Пять первых матчей Ла Лиги Барселона провела на «Монжуике», разгромив Валенсию (6:0), Хетафе (3:0), а также одолев Реал Сосьедад, Жирону и Эльче. После возвращения на «Камп Ноу» серия лишь продолжилась – победы над Атлетиком, Алавесом, Атлетико и Осасуной.

Для сравнения, ни один другой гранд Европы не может похвастаться идеальным домашним показателем: Арсенал, Бавария, ПСЖ, Наполи и другие теряли очки из-за ничьих. Если же Барселона сделает еще один шаг к победе, она повторит серию из десяти домашних побед сезона 2013/14 – лучший результат клуба в XXI веке.