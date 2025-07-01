Флуминенсе выстоял против Интера, который вылетел с КЧМ
Бразильская команда откровенно отскочила
около 2 часов назад
Интер уступил Флуминенсе в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025. матч в Шарлотте завершился со счётом 0:2.
Победу бразильской команде обеспечили быстрый гол Кано на старте и Эркулеса в добавленное время второй половины встречи.
Большую часть игрового времени Интер владел инициативой, создавая опасность у ворот Флу, однако вице-чемпионам Италии не удалось поразить ворота бразильцев.
Победитель в этой паре выходит в четвертьфинале на фаворита в противостоянии Манчестер Сити и Аль-Хиляля.
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
Интер - Флуминенсе 0:2
Голы: Кано, 3, Эркулес, 90+3
Обзор матча будет доступен на странице события Интер - Флуминенсе.