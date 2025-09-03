Михаил Цирук

Уже ближайшей пятницы сборная Украины сыграет против национальной команды Франции в стартовом матче квалификации ЧМ-2026. Недавно французский футбол стал еще интереснее для украинского зрителя: защитник нашей главной команды Илья Забарный присоединился к главному клубу страны - ПСЖ, и теперь в матче с Ле Блео встретится с пятью своими новыми партнерами.

Однако, Илья Забарный далеко не первый украинец, который отправился покорять Лигу 1: до него их было целых 12. Так что перед очередной встречей национальных сборных этих стран предлагаем вспомнить всех наших соотечественников, которые когда-то выступали в элитном дивизионе французского футбола.

Александр Скоцень (Ницца)

Первый из украинцев оказался во французском футболе еще в первой половине прошлого века. Александр Скоцень присоединился к Ницце летом 1948 года. В течение двух сезонов в составе Ниццы Александр отличился 23 забитыми мячами, а команда пробилась в полуфинал Кубка. Кроме того, именно Скоцень стал первым украинцем, который появился на обложке журнала France Football.

Остап Стецькив (Ницца, Валансьен, Лион)

Стецькив присоединился к Ницце вместе со Скоценем, и дальше их футбольные пути разошлись. После Ниццы Остап сыграл по сезону в Валансьене и Лионе, а затем перебрался в Канаду и получил местное гражданство. Игрок даже имеет в активе один матч за национальную сборную Канады против США.

Пьер Пшеничный (Марсель)

Вратарь, родившийся в Запорожской области, начал взрослую карьеру именно в Марселе. Преимущественно играл за любительскую и резервную команды Марселя. Лишь в сезоне 1951/1952 он получил шанс в первой команде Олимпика, где сыграл один матч и пропустил два мяча от Гавра.

Александр Заваров (Нанси)

По совету Мишеля Платини, с которым Заваров познакомился в Турине, бывший игрок Динамо отправился завершать футбольную карьеру во французскую команду Нанси, где в свое время начинал свой футбольный путь Мишель.

В дебютном сезоне Заваров способствовал тому, что команда сохранила прописку в Лиге 1, финишировав на 17-м месте из 20 участников (сам футболист сыграл 32 матча и отличился 7 голами). Однако уже в следующем году Нанси покинул элиту и так и не смог вернуться в высший дивизион.

После 5 сезонов игры за Нанси в высшем и 2 дивизионах, Александр Заваров переходит в полулюбительский Сен-Дизье, где находился на должности тренера-игрока.

Павел Яковенко (Сошо)

В 1992 году Яковенко единственным из звездногосостав Динамо образца 1986 года стал участником первого чемпионата независимой Украины, а уже в ходе следующего сезона также решил попробовать свои силы за границей.

В декабре 1992 года присоединился к французскому Сошо, однако вскоре вновь получил травму и успел до конца сезона провести только три матча. Следующий сезон 1993/94 начался не лучше — травмы позволили игроку принять участие также только в трех играх, после чего в ноябре 1993 клуб инициировал досрочное расторжение контракта, и игрок был вынужден в неполные 29 лет решить завершить игровую карьеру.

Юрий Яковенко (Аяччо)

Свою карьеру сын Павла Яковенко начал в киевской Оболони, затем перебрался в Днепр, а в 2013 году перешел в Аяччо, который тогда возглавлял Фабрицио Раванелли. Однако уже в ноябре итальянца уволили, а команда провела неудачный сезон в Лиге 1 — всего 4 победы и последнее место в таблице. 20-летний Юрий получил всего 8 минут игрового времени за весь чемпионат. В дальнейшем он выступал на Кипре, в Дании и Норвегии, где и завершил профессиональную карьеру.

Максим Левицкий (Сент-Этьен)

В 2000 году игрок, который успел хорошо проявить себя в Таврии, а затем в российском чемпионате, привлек внимание представителей французского клуба Сент-Этьен и перебрался во Францию. Трансферная сумма составила 1 млн долларов США, контракт был рассчитан на четыре года.

Левицкий быстро стал основным голкипером Сент-Этьена, однако уже через полгода был вынужден покинуть Францию из-за паспортного скандала: руководство клуба обеспечило игроков-иностранцев фиктивными греческими паспортами, чтобы они не попадали под лимит легионеров из стран, которые не являются членами ЕС. Афёра довольно быстро раскрылась, и на трудоустройстве в Европе футболистов, которые в ней фигурировали, «поставили крест».

Сергей Скаченко (Мец)

В историческом для Динамо 1999 году Скаченко заключил с французским Мецем контракт, который действовал до 2003. В течение этого периода значительное время провел в аренде в других командах — швейцарских Ксамакси и Аарау, японском клубе Санфречче из Хиросимы.

После завершения контракта с Мецем вернулся в Украину, где тренировался с Металлургом (Запорожье), провел две игры в составе львовских Карпат, однако продолжению карьеры в Украине помешали рецидивы многочисленных травм. Завершил игровую карьеру в 2005—2006 в азербайджанском клубе Туран.

Данило Игнатенко (Бордо)

В январе 2022 года Шахтер досрочно вернул Игнатенко из Днепра-1 и отдал в аренду аутсайдеру чемпионата Франции — Бордо. В первом же матче за новую командугравец был удален. Полузащитник начинал матчи на скамейке запасных, но с середины марта смог стать основным игроком. За 11 матчей чемпионата отдал 3 голевые передачи, но Бордо не спасся от вылета, заняв последнее место.

Несмотря на это, летом 2022 года Бордо выкупил контракт игрока у Шахтера за 1 млн евро, и Данило подписал полноценное соглашение с французским клубом. В следующие два сезона он провел 65 матчей в Лиге 2 и забил три гола, именно два в сезоне 2022/23 против Родеза (3:0) и Бастии и один в следующем сезоне против Родеза.

Летом 2024 года, несмотря на финиш на 12-м месте в прошлом сезоне в рамках Лиги 2, клуб из-за финансовых проблем был лишен профессионального статуса и понижен в лиге, а все игроки, в том числе и Игнатенко, стали свободными агентами.

Микола Кухаревич (Труа)

26 марта 2021 года львовский Рух объявил о переходе Кухаревича во французский Труа. Соглашение о переходе вступило в силу 1 июля 2021, а контракт был заключен сроком на 5 лет. Сыграв за Труа 2 матча, Кухаревич был отдан в аренду в бельгийский клуб Левен. Сезон 2021-22 футболист провел в Левене не очень успешно — всего 7 сыгранных матчей во всех турнирах. Далее в карьере Кухаревича были шотландский Хиберниан, английский Суонси и словацкий Слован, однако во Францию он так и не вернулся, сыграв там всего 13 минут.

Руслан Маліновський (Марсель)

Не очень долгим оказался французский вояж и у Руслана Малиновского, хотя в целом этот этап его карьеры можно назвать успешным. В январе 2023 года Малиновский на правах аренды перешел из Дженоа в Марсель. В течение полугода он сыграл 20 матчей в Лиге 1 и еще 3 в Кубке Франции. Именно его гол принес Олимпику победу над ПСЖ (2:1) в 1/8 финала. В итоге марсельцы финишировали третьими и получили путевку в Лигу чемпионов.

Едуард Соболь (Страсбург)

Единственный, кроме Забранного, действующий игрок Лиги 1 является футболистом Страсбурга с января 2023 года, когда команда купила его у бельгийского Брюгге, однако почти не играет за этот клуб. 28 матчей за 2,5 года - результат, откровенно говоря, так себе. В прошлом сезоне Соболь на правах аренды выступал за бельгийский Генк, а этот снова начал в запасе Страсбурга.

В материале использованы фото Getty images