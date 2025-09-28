Французская пресса — о выступлении Забарного в матче с Осером: «Продлил свою чудесную неделю»
Украинец отметился дебютным голом в составе ПСЖ
около 19 часов назад
Илья Забарный забил гол и помог ПСЖ обыграть Осер со счетом 2:0 в шестом туре чемпионата Франции.
По версии Foot Mercato, именно украинский защитник стал лучшим игроком встречи, получив оценку семь. Журналисты детально проанализировали его дебютный мяч за ПСЖ.
Отмечается, что травма Маркиньоса может дать Забарному дополнительную уверенность и больше игрового времени в ближайших матчах парижского клуба.
«После сильной игры на «Велодроме» в понедельник вечером, украинский защитник продолжил свою отличную неделю, забив свой первый гол за ПСЖ в ворота Осера ударом с левой ноги – его слабой ноги – после подачи от Витиньи (33-я минута). Это произошло, несмотря на давление со стороны молодого Сиве.
В обороне он продолжал победную игру, демонстрируя спокойствие в перехватах и силу в поединках против Осера. Поскольку Маркиньос будет недоступен в течение следующих 2-3 недель, бывший игрок Борнмута должен начать серию игр. С приближением матча против Барселоны, эта неделя, кажется, добавила ему уверенности», — написали в Foot Mercato.
Поделиться