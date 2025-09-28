Илья Забарный забил гол и помог ПСЖ обыграть Осер со счетом 2:0 в шестом туре чемпионата Франции.

По версии Foot Mercato, именно украинский защитник стал лучшим игроком встречи, получив оценку семь. Журналисты детально проанализировали его дебютный мяч за ПСЖ.

Отмечается, что травма Маркиньоса может дать Забарному дополнительную уверенность и больше игрового времени в ближайших матчах парижского клуба.