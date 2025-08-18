Издание Paris No Limit, которое специализируется на эксклюзивных новостях о Пари Сен-Жермен, опубликовало информацию о взаимоотношениях украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова.

По данным источника, футболисты якобы подружились в раздевалке и даже летели на соседних местах в самолёте во время поездки на матч за Суперкубок УЕФА.

Издание также подчеркивает, что на его страницу в соцсетях подписаны звездные экс- и нынешние игроки ПСЖ, среди которых Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма, Мауро Икарди, Килиан Мбаппе, Серхио Рамос, Анхель Ди Мария, Марко Верратти, а также известный инсайдер Фабрицио Романо.

жена Забарного категорически отвергла любые разговоры о «дружбе» её мужа с российским одноклубником, подчеркнув, что они не изменяют своим принципам.

В первом туре чемпионата Франции ПСЖ с Забариным победил Нант (1:0).