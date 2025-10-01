Сегодня, 1 октября, ПСЖ проведет выездной матч против Барселоны в рамках основного этапа Лиги чемпионов. В предыдущей игре чемпионата против Осера (2:0) Илья Забарный провел все 90 минут на поле и забил гол.

Французские издания Le Parisien и L'Équipe, чьи прогнозы в этом сезоне почти всегда оправдываются, ожидают, что украинский защитник выйдет в стартовом составе. Его партнером в центре обороны, по прогнозам СМИ, станет Пачо. Стоит отметить, что недавно травму получил Маркиньос, и его восстановление продлится несколько недель.

Кроме того, ПСЖ столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в атаке — в предстоящем матче не смогут помочь команде травмированные Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ и Усман Дембеле.