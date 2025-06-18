Павел Василенко

Футбольная ассоциация выдвинула обвинения в применении допинга вингеру Челси Михаилу Мудрику, теперь игроку грозит длительная дисквалификация.

Согласно правилам FA, Мудрик может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет после того, как в прошлом году сдал положительную пробу А, которая, вероятно, содержит запрещённое вещество для повышения результативности мельдоний.

Мудрик был временно отстранён, пока он и Челси ждали результатов пробы B, и теперь FA подтвердила, что ему предъявлены обвинения.

Представитель FA сообщил Telegraph Sport следующее:

«Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлено обвинение в нарушении правил антидопинга, предусматривающих наличие и/или использование запрещенного вещества, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопинговых правил FA. Поскольку это дело продолжается, мы не можем сейчас давать дальнейшие комментарии».

Мудрик в сезоне 2024/25, прежде чем попал в допинговый скандал и был отстранён от футбола, успел сыграть за синих 15 матчей во всех официальных турнирах: три гола, пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает 24-летнего левого полузащитника в 18 миллионов евро.