Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау поделился мыслями перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Это историческое противостояние. Как только мы узнали, что нам достался жребий с Барселоной, сразу появилось ощущение магии. Думаю, это будет невероятный матч, но, конечно, мы сосредоточились на тактической подготовке и на том, чтобы показать хорошую игру.

Победа над ПСЖ в 2023 году? Есть вещи, которые мы можем взять из того поединка, но также и из всей кампании. В конце концов, мы не прошли групповой этап, что стало большим разочарованием, так что эти уроки помогут нам именно в этой игре. Интересно будет посмотреть, как мы сыграем против Барселоны. Победа в субботу вернула коллективу уверенность.

Масштаб и уровень этих матчей – особенные. Все вокруг Лиги чемпионов отличается от АПЛ: и подготовка, и ощущения. Опыт предыдущих выступлений может нам снова помочь.