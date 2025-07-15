Борнмут на клубных ресурсах презентовал форму на сезон 2025/26.

На снимках и проморолике можно заметить отсутствие центрбека сборной Украины Ильи Забарного, который может стать следующим громким трансфером Борнмута на выход.

Introducing our 2025/26 Home Kit 🔥 pic.twitter.com/VJXjjtZnEo — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 15, 2025

В прошлом сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей во всех турнирах на клубном уровне и отметился одной голевой передачей.

Соглашение Ильи с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 42 миллиона евро.

Назван клуб, который готов заплатить 70 миллионов за Забарного.