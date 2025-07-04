Генеральный директор Оболони Александр Резниченко прокомментировал прекращение сотрудничества с Сергеем Шищенко, который возглавил черновицкую Буковину. В начале июня Оболонь объявила об уходе главного тренера команды 49-летнего специалиста, а вскоре стало известно, что он продолжит карьеру в Буковине.

В эфире Большого спортивного шоу на Champion Радио Александр Резниченко отметил:

Я не удивлюсь, если Сергей Шищенко в следующем сезоне появится в команде Второй лиги и будет рассказывать, что команда Второй лиги очень активно развивается, лучше, например, чем та же Буковина, в которой он сейчас находится. Для меня это очень странная ситуация, ведь, насколько я знаю, у Сергея Юрьевича было предложение из Александрии.

Думаю, что каждый тренер мечтает достичь такого уровня, чтобы тренировать команду, которая играет в еврокубках. Это и опыт, и вызов для любого тренера. Но почему Сергей Юрьевич принял такое решение? К сожалению, очень много неприятных вещей, которые называются деньги. Поэтому я понимаю, что это был главный фактор для Сергея Юрьевича между выбором Александрия и Буковина.