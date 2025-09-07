Германия реабилитировалась перед болельщиками. Словакия на 90-й минуте избежала катастрофы. Видео
Результаты матчей группы A Европейской квалификации на чемпионат мира-2026
около 1 часа назад
Завершились матчи группы A второго тура квалификации на чемпионат мира-2026.
Сборная Германии на своём поле уверенно обыграла Северную Ирландию. Уже на 7-й минуте Серж Гнабри открыл счет, однако гости сумели восстановить паритет благодаря голу Прайса. Правда, во втором тайме хозяева добавили в темпе и снова захватили инициативу: сначала Амири вывел «бундестим» вперёд, а через три минуты Вирц закрепил преимущество, установив окончательный счёт.
В параллельном матче Словакия на выезде вырвала минимальную победу над Люксембургом. Поединок проходил в равной борьбе, и казалось, что команды разойдутся без голов. Однако на последней минуте основного времени Риго стал героем гостей, отметившись решающим мячом.
Словакия набрала шесть очков и единолично возглавила группу A. Германия, несмотря на победу в очной встрече, осталась позади Северной Ирландии (по 3).
Чемпионат мира-2026. Квалификация, группа A, второй тур
Германия – Северная Ирландия 3:1
Голы: Гнабри, 7, Амири, 69, Виртц, 72 – Прайс, 34
Германия: Бауман, Кох, Антон, Рюдигер (Та, 82), Раум, Гросс (Горецка, 66), Киммих, Левелинг, Виртц, Гнабри (Байер, 61), Вольтемаде (Амири, 61)
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Тоул (Макконвилл, 88), Макнейр, Хьюм, Девенни, Маккенн (Севилл, 76), Ши Чарльз, Бредли, Прайс (Макдоннелл, 88), Гелбрейт (Маршалл, 76), Рид (Дион Чарльз, 70)
Предупреждения: Рюдигер – Гелбрейт, Девенни, Бредли, Севилл
Люксембург – Словакия 0:1
Гол: Риго 90
