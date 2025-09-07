Сергей Стаднюк

Завершились матчи группы A второго тура квалификации на чемпионат мира-2026.

Сборная Германии на своём поле уверенно обыграла Северную Ирландию. Уже на 7-й минуте Серж Гнабри открыл счет, однако гости сумели восстановить паритет благодаря голу Прайса. Правда, во втором тайме хозяева добавили в темпе и снова захватили инициативу: сначала Амири вывел «бундестим» вперёд, а через три минуты Вирц закрепил преимущество, установив окончательный счёт.

В параллельном матче Словакия на выезде вырвала минимальную победу над Люксембургом. Поединок проходил в равной борьбе, и казалось, что команды разойдутся без голов. Однако на последней минуте основного времени Риго стал героем гостей, отметившись решающим мячом.

Словакия набрала шесть очков и единолично возглавила группу A. Германия, несмотря на победу в очной встрече, осталась позади Северной Ирландии (по 3).

Чемпионат мира-2026. Квалификация, группа A, второй тур

Германия – Северная Ирландия 3:1

Голы: Гнабри, 7, Амири, 69, Виртц, 72 – Прайс, 34

Германия: Бауман, Кох, Антон, Рюдигер (Та, 82), Раум, Гросс (Горецка, 66), Киммих, Левелинг, Виртц, Гнабри (Байер, 61), Вольтемаде (Амири, 61)

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Тоул (Макконвилл, 88), Макнейр, Хьюм, Девенни, Маккенн (Севилл, 76), Ши Чарльз, Бредли, Прайс (Макдоннелл, 88), Гелбрейт (Маршалл, 76), Рид (Дион Чарльз, 70)

Предупреждения: Рюдигер – Гелбрейт, Девенни, Бредли, Севилл

Люксембург – Словакия 0:1

Гол: Риго 90