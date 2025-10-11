Вингер сборной Исландии Хакон Харальдссон поделился мыслями о матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины (3:5). Слова игрока передает Vísir.

Давно я не был настолько злым и разочарованным после игры. То, что произошло сегодня, просто невероятно. Я страшно расстроен. То, как мы проиграли 3:5, просто трудно объяснить. Мы обязательно пересмотрим игру, чтобы понять, где допустили ошибки. Было слишком много индивидуальных просчетов, которых нужно избавиться. Соперники сегодня били идеально – всё, что летело в створ, становилось голом. Такого ещё не видел.

Второй пропущенный? Мы потеряли мяч в центре поля, и надо было просто сфолить. До перерыва оставались считаные секунды, счёт 1:2, мы имели игровое преимущество. Но соперники наказали безжалостно, как делали это весь матч. Удар был чудесный, но совсем не обязательно было уходить на перерыв при 1:3.

Мы очень хорошо начали после перерыва, забили дважды, но, наверное, слишком увлеклись. Вместо того чтобы действовать спокойно, мы бросились добивать соперника и забивать четвёртый. Наверное, надо было просто играть в свой футбол и контролировать игру.

Я тоже несу ответственность. Мог несколько раз лучше сохранить мяч, а вместо этого отдавал длинные передачи. Такое случается, но нужно делать выводы. Могло быть значительно лучше, но имеем одно очко отставания и ещё сыграем с ними на выезде. Потом примем Францию дома – надеюсь, при полном стадионе. Возможно, Азербайджан ещё сможет отобрать очки у Украины, а мы наберём свои с Францией.