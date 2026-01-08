Павел Василенко

ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного снова вписал свое имя в историю, завоевав очередной трофей в драматичном матче против Марселя. Команда Луиса Энрике уступала до самой 95-й минуты, но сумела вырвать ничью, а затем и победу в серии пенальти.

Парижане подходили к игре в статусе почти безоговорочного гегемона прошлого сезона: они собрали все внутренние награды, оступившись лишь в финале Клубного чемпионата мира. На этот раз их соперником в матче за Суперкубок Франции стал принципиальный Марсель, а поединок состоялся в Кувейте.

Игра выдалась напряженной с первых минут. Команды обменивались острыми моментами, вратари не раз спасали свои клубы от неизбежных голов. ПСЖ открыл счет, но Марсель сумел навязать борьбу и заставил парижан нервничать до самого финального свистка. Кульминация наступила в компенсированное время, когда точный удар Гонсалу Рамуша перевел матч в серию пенальти.

Там хладнокровнее оказались футболисты ПСЖ, а героем стал вратарь Люкас Шевалье, который отразил два удара и принес парижанам еще один престижный трофей.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный провел матч на скамейке запасных.

Это второй трофей для ПСЖ меньше чем за месяц. 17 декабря команда Луиса Энрике обыграла Фламенго в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 – по пенальти).

Суперкубок Франции-2025, финал

ПСЖ – Марсель – 2:2. По пенальти – 4:1

Голы: Дембеле, 13, Рамуш, 90+5 – Гринвуд, 76 (пенальти), Пачо, 87 (автогол).