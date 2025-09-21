Сергей Стаднюк

В шестом туре украинской Премьер-лиги Кривбасс на выезде победил Эпицентр.

Команды устроили настоящую голевую феерию. Уже на 3-й минуте Мендоза открыл счет, но Сифуэнтес быстро восстановил паритет с пенальти, а Супряга, забивший на клубном уровне впервые за почти пять лет, вывел хозяев вперед. В этот период футболист, принадлежащий Динамо, отмечался только за молодежную сборную Украины.

Однако радость Эпицентра была недолгой – форвард сразу же получил травму и покинул поле, а Кривбасс в ответ организовал два гола еще до перерыва: сначала отличился Твердохлеб, затем Мендоза оформил дубль.

Парако и Микитишин довели преимущество гостей до трех мячей, но Эпицентр не сдался и вернул интригу благодаря точным ударам Сидуна и Борячука. Однако догнать соперника хозяевам не удалось – криворожцы удержали победу в сверхрезультативном матче.

Кривбасс набрал 12 очков и приблизился к Колосу (14) и Динамо (13). Однако у киевлян есть матч в запасе. Эпицентр (3) остался предпоследним.

УПЛ, шестой тур

Эпицентр – Кривбасс 4:5

Голы: Сифуэнтес, 7 (пенальти), Супряга, 11, Сидун, 79, Борячук, 89 – Мендоза, 3, 39, Твердохлеб, 25, Парако, 46, Микитишин, 66

Эпицентр: Билик, Григоращук, Мороз, Танчик, Кристин (Янаков 46), Запорожец (Миронюк 46), Кирюханцев, Джеоване, Себерио (Борячук 71), Сифуэнтес, Супряга (Сидун 14).

Кривбасс: Кемкин, Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец, Араухо, Мендоза (Бар Лин 78), Твердохлеб, Задерака, Микитишин (Каменский 78), Парако.

Предупреждения: Билик, 90+2 – Виливальд, 90+2, Кемкин, 90+5