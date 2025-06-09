Гол Холанда спас Норвегию от первой потери очков в отборе на чемпионат мира
Эстония все же не сделала невероятный подарок сборной Италии
около 5 часов назад
В четвертом туре европейского отбора на чемпионат мира-2026 сборная Норвегии на выезде минимально одолела Эстонию (5:1).
Гости владели преимуществом на протяжении большей части встречи, но столкнулись с организованной защитой эстонцев. Несмотря на это, класс нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда решил судьбу матча. Забив единственный мяч, форвард стал героем игры.
Вашему вниманию обзор матча.
Сборная Норвегии набрала максимальные 12 очков и осталась лидером группы I. Следом расположились Израиль (6 очков, 3 матча), Италия (3, 2) и Эстония (3, 4). Молдова (0, 3) – аутсайдер.
Чемпионат мира-2026. Квалификация, четвертый тур
Эстония – Норвегия 0:1
Гол: Холанд, 62
Эстония: Хейн, Салисте (Саарма, 84), Кууск, Паскочи (Аниер, 84), Шённинг-Ларсен - Шейн, Палуметс (Поом, 90+3) - Синявский, Кайт (Миллер, 46), Кржижтал - Саппинэн (Тамм, 84).
Норвегия: Нюланд, Рийерсон, Айер, Лисакер Хеггем, Вольфе (Эстигор, 90+1), Нуса (Йонсен, 68), Торсбю (Бобб, 46; Берг, 90+1), Берге, Эдегор, Холанд, Сёрлот.
Предупреждения: Саппинэн, 55 – Вольфе, 49
Ранее Норвегия сенсационно разгромила Италию (3:0).
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