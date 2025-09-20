В шестом туре чемпионата Португалии Бенфика отправилась в гости к АВС. Этот матч стал дебютным для Жозе Моуринью во главе лиссабонцев, а с первых минут на поле вышли украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Долгое время хозяева успешно сдерживали давление соперника, но под занавес первого тайма гости сумели открыть счет. Георгий Судаков оказался первым на добивании в штрафной площадке и точно пробил под левую штангу. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом Бенфики.

Во втором тайме лиссабонцы продолжили контролировать игру и получили право на пенальти, который уверенно реализовал Павлидис. Через некоторое время команда Моуринью довела счет до разгромного - Франьо Иванович воспользовался передачей партнера и мощным ударом отправил мяч в верхний угол.

Судаков покинул поле на 87-й минуте, тогда как Трубин провел встречу полностью. Итоговый свисток зафиксировал уверенную победу Бенфики.

Чемпионат Португалии, шестой тур

АВС — Бенфика — 0:3

Голы: Судаков, 45+3, Павлидис, 56 (пен), Иванович, 64