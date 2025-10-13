Павел Василенко

Звезда норвежского футбола Эрлинг Голанд получил отпуск от тренера национальной сборной Столе Сольбаккена и вернулся в Манчестер Сити.

25-летний нападающий блеснул в субботнем матче отборочного турнира чемпионата мира против Израиля (5:0), в котором оформил хет-трик, а поскольку норвежцы должны сыграть лишь товарищеский матч против Новой Зеландии во время октябрьского международного перерыва, Сольбаккена отпустил его назад в клуб.

Вместе с ним, еще четыре игрока с плотным клубным графиком также получили отпуск. Александер Серлот, Юлиан Рюерсон, Фредрик Бьоркан и Феликс Гурн-Мюре покинули расположение национальной сборной.

Манчестер Сити сыграет матч Английской Премьер-лиги против Эвертона в субботу и матч Лиги чемпионов против Вильярреала во вторник.