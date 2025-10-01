Голанд: «Боюсь смерти, потому что не знаю, что будет после»
Норвежский форвард ответил на философский вопрос
около 2 часов назад
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд рассказал о собственных страхах и отношении к теме смерти.
На самом деле, я боюсь смерти, потому что не знаю, что будет после нее. Немного страшно, когда лежишь один в постели перед сном и думаешь: что произойдет в тот день, когда я умру? Попаду ли я в рай? В ад? Куда именно ты попадешь?
Футболист также признался, что уже испытал болезненные потери в своей жизни:
Я потерял свою бабушку, я потерял своего дедушку, своего агента. А в прошлом году я потерял еще и дядю. То есть я называю его дядей, но он мне не родной, а хороший друг, Ивар Эгья. Как я с этим справляюсь? Это трудно, – передает слова Холанда NRK.
Также, Эрлинг Холанд повторил уникальный рекорд 48-летней давности.