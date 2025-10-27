Голанд отреагировал на поражение Манчестер Сити от Астон Виллы
Горожане уступили со счетом 0:1
около 1 часа назад
Эрлинг Холанд / фото - Getty
В матче девятого тура Английской Премьер-лиги Манчестер Сити потерпел минимальное поражение от Астон Виллы со счетом 0:1 на выезде в Бирмингеме.
После игры норвежский нападающий Эрлинг Холанд поделился коротким сообщением в социальных сетях:
«Сильный соперник в сложном месте. Спасибо всем, кто приехал нас поддержать».
После девяти туров команда Хосепа Гвардиолы имеет 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. От лидера чемпионата — лондонского Арсенала — «горожане» отстают на шесть баллов.