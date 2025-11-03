Павел Василенко

Неудержимый Эрлинг Холанд, который снова стал героем победы Манчестер Сити над Борнмутом (3:1), поделился с фанатами забавным видео из своего двора.

После того как норвежец оформил дубль и получил награду игрока матча, он продемонстрировал, как использует престижный трофей – для мотивации во время ледяной терапии.

На видео, которое быстро разлетелось в соцсетях, Холанд держит награду возле ледяной ванны, ставит ее рядом и погружается в холодную воду.

«Восемь градусов – идеально», – говорит он, улыбаясь в камеру.

Такую процедуру звезды мирового футбола используют для быстрого восстановления после матчей. Среди приверженцев ледяных ванн – Златан Ибрагимович, Маркус Рэшфорд, Джуд Беллингем.

После последнего дубля Холанд имеет 13 голов в сезоне АПЛ, уверенно возглавляя список бомбардиров и продолжая удивлять даже вне поля.