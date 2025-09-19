Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив свой 50-й гол всего за 49 матчей турнира. Норвежский нападающий отметился в игре первого тура общего этапа против итальянского Наполи. Гол появился на 56-й минуте после точной передачи Фила Фодена, а Сити одержал победу 2:0.

Предыдущий рекорд принадлежал Руду ван Нистелрою, который достиг отметки 50 голов за 62 встречи. Для сравнения, Лионель Месси сделал это за 66 игр, хотя был моложе – 24 года и 284 дня. На момент юбилейного гола Холанду исполнилось 25 лет и 59 дней.

Теперь норвежец делит девятое место в списке лучших бомбардиров турнира с легендарным Тьерри Анри. В десятке самых быстрых до 50 мячей – только звёзды мирового футбола: после Холанда, ван Нистелроя и Месси идут Роберт Левандовски (77 матчей), Килиан Мбаппе (79), Карим Бензема (88), Криштиану Роналду (91), Рауль (97), Тьерри Анри (103) и Томас Мюллер (130).