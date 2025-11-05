Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд вспомнил период своей карьеры в дортмундской Боруссии, где он провел два с половиной года перед переходом к английскому гранду.

— У меня там все еще осталось несколько друзей, много людей из штаба, с которыми я продолжаю общаться. Я прекрасно провел время в Дортмунде. Это невероятный клуб с фантастическими людьми. У меня только хорошие слова о них. Когда я вспоминаю те годы — столько воспоминаний. Этот матч для меня особенный, — сказал Холанд в комментарии Manchester Evening News.

В текущем сезоне норвежский форвард провел 17 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, Манчестер Сити встретится с Боруссией Дортмунд в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.