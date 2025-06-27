Павел Василенко

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 300-й гол в своей карьере. Норвежский форвард отличился в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира против Ювентуса (5:2).

Этот мяч стал 123-м голом Холанда за Манчестер Сити в 145 играх за команду Премьер-лиги. И тристым за 370 поединков.

Норвежский форвард достиг этой отметки намного быстрее, чем крупнейшие бомбардиры современности: Криштиану Роналду (554 игры), Лионель Месси (418 игр) и Килиан Мбаппе (409 игр).

В 1/8 финала Клубного чемпионата мира Манчестер Сити сыграет с Аль-Хилялем.