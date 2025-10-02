Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд оформил дубль в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Монако, который завершился вничью 2:2. Таким образом, на счету норвежца уже 52 мяча в 50 матчах главного клубного турнира Европы.

Впервые Холанд вышел на поле в Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020 в составе Ред Булл Зальцбург. Тогда он забил 8 мячей в 6 встречах. Уже во время той же кампании норвежец перебрался в Боруссию Дортмунд, где добавил еще 2 гола в 2 матчах.

В следующих двух сезонах он отметился 13 раз в 11 играх за дортмундцев, после чего перешел в Манчестер Сити. В составе английского клуба Холанд провел 31 матч в ЛЧ и забил 29 голов.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур

Монако – Манчестер Сіті 2:2 (Тазе 18, Дайер 90 пен – Холанд 15, 44)