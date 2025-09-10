Холанд повторил уникальный рекорд 48-летней давности
Норвежцы разгромили Молдову в матче отбора на ЧМ-2026
около 1 часа назад
Эрлинг Холанд / фото - bbc
Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд установил исторический рекорд в матче отбора ЧМ-2026 против Молдовы, который завершился со счётом 11:1.
Форвард забил пять голов и стал первым за 48 лет игроком европейской сборной, которому удалось оформить пента-трик в отборочном поединке чемпионата мира, сообщает Opta.
Последним футболистом, который достиг этого показателя, был австриец Ганс Кранкль — он отметился шестью голами в ворота Мальты в 1977 году.
На счету Эрлинга Холанда уже 48 забитых мячей в 45 поединках за национальную сборную Норвегии, в которой он выступает с сентября 2019 года.