Михаил Цирюк

В среду, 5 ноября, пройдут еще 9 матчей четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов. Вторник подарил нам много топовых афиш и хорошего футбола, так что надеемся, что и сегодняшние матчи будут, как минимум, не хуже. Предлагаем вашему вниманию анонс матчей игрового дня.

19:45 Карабах - Челси

В третьем туре лигочемпионская сказка Карабаха закончилась, и после двух сенсационных побед азербайджанцы уступили Атлетику из Бильбао (1:3). Теперь команда нашего Алексея Кащука попытается на своем поле шокировать еще и лондонский Челси. Шансы, конечно, невысокие, но они, как известно, есть, даже когда их нет.

Прогноз XSPORT.ua – победа Челси

19:45 Пафос - Вильярреал

Свои три балла в этом туре должен набрать испанский Вильярреал, ведь встреча с новичком турнира Пафосом в целом это предусматривает. Киприоты уже имеют в активе два очка за нулевые ничьи с Олимпиакосом и Кайратом, однако на их статус аутсайдера почти любого противостояния ЛЧ это не слишком влияет.

Прогноз XSPORT.ua – победа Вильярреала

22:00 Аякс - Галатасарай

В противостоянии легендарных команд с невероятными фанатами фаворитом все же будет турецкий клуб, так как Аякс в последнее время в кризисе: одержал только одну победу в шести крайних матчах и опустился на четвертую строчку турнирной таблицы Эредивизи. Галатасарай же продолжает оставаться неудержимым в Турции, и в Лиге чемпионов все в порядке: победы над Ливерпулем и Буде/Глимт позволяют стамбульцам чувствовать себя довольно уверенно и комфортно.

Прогноз XSPORT.ua – победа Галатасарая

22:00 Бенфика - Байер

В Лиссабоне также должно быть интересно, и не только из-за наличия в составе Бенфики двух украинцев. Обе команды очень неудачно начали эту ЛЧ: португальцы проиграли все три матча, против Карабаха (2:3), Челси (0:1) и Ньюкасла (0:3), а немцы имеют два очка благодаря ничьим с ПСВ (1:1) и Копенгагеном (2:2). Так что кто-то из этих двух должен оттолкнуться от дна, чтобы хотя бы мечтать о борьбе за плей-офф.

Прогноз XSPORT.ua – Байер не проиграет

22:00 Брюгге - Барселона

Брюгге уже успел удивить в этой ЛЧ, разгромив Монако (4:1), а вот с командами чуть крепче совсем не получилось - поражения от Аталанты (1:2) и Баварии (0:4). Небольшие шансы у бельгийского коллектива и против Барселоны, но попробовать сделать что-то стоит.

сюрприз собственным болельщикам все равно нужен.

Прогноз XSPORT.ua – победа Барселоны

22:00 Интер - Кайрат

Матч с заранее известным итогом - это просто шанс для игроков Кайрата насладиться возможностью сыграть на легендарном Сан-Сиро. Этого мы им и желаем, однако сомнений в победе Интера нет никаких.

Прогноз XSPORT.ua – победа Интера

22:00 Ман Сити - Боруссия Д

Однозначно центральный матч среды, в котором горожане, которые в последнее время набрали неплохой ход, встретятся с соседом по турнирной таблице. В порядке, в общем, и Боруссия, которая подходит к встрече с серией из четырех подряд побед, так что ждем интересный и качественный поединок.

Прогноз XSPORT.ua – победа Ман Сити

22:00 Марсель - Аталанта

Неплохой поединок команд второго эшелона пройдет во Франции. Марсель и Аталанта также являются соседями по турнирной таблице, но форма тех и других совсем не впечатляет: бергамаски не выигрывают уже 6 поединков, а провансальцы из последних четырех игр победили в одной. Кто же одержит такую важную победу и даст себе немного поводов для позитива?

Прогноз XSPORT.ua – Марсель не проиграет

22:00 Ньюкасл - Атлетик

Порадует себя после двух подряд поражений попробовать и Атлетик Бильбао, впрочем сделать это на выезде у Ньюкасла точно будет непросто. В предыдущей игре ЛЧ сороки буквально разгромили Бенфику, и теперь стремятся продолжить успешную серию и укрепить свои позиции в борьбе за плей-офф.

Прогноз XSPORT.ua – победа Ньюкасла

В материале использованы фото Getty Images