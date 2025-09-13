Сергей Стаднюк

В третьем туре итальянской Серии А Интер на выезде неожиданно уступил Ювентусу.

В центральном матче туринцы вырвали победу в драматическом поединке. Хозяева открыли счет на 14-й минуте усилиями Келли, но уже на 30-й Чалханоглу реализовал свой шанс. Но на перерыв с преимуществом ушли хозяева. В конце первого тайма Їлдиз снова вывел «старую синьору» вперед.

Во второй половине встречи Чалханоглу оформил дубль и сравнял счет, а вскоре братья Тюрамы обменялись голами. Уже в компенсированное время Аджич оформил победный седьмой в этом матче гол. Туринцы вырвали яркую победу в настоящем футбольном триллере.

Ювентус набрал девять очков, пока не теряя баллов в турнирной таблице. Для чемпиона позапрошлого сезона это уже второе поражение подряд. Назревает кризис.

Серия А, третий тур

Ювентус – Интер 4:3

Голы: Келли, 14, Їлдиз, 38, К. Тюрам, 82, Аджич, 90+1 – Чалханоглу, 30, 65, М. Тюрам, 76

Ювентус: Ді Грегорио, Гатті (Жоау Маріу 79), Бремер, Келли, Калулу, Локателлі (Кабал 73), К. Тюрам, МакКенні (Девід 79), Коопмейнерс (Аджич 73), Влахович (Опенда 73), Їлдиз

Інтер: Зоммер, Аканджи, Ачербі, А. Бастоні, Думфріс (Дарміан 77), Чалханоглу (Сучич 82), Барелла (Зелински 65), Мхитарян, Аугусто (Дімарко 65), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес (Бонни 65)

Предупреждения: Коопмейнерс, 33, Локателлі, 70 – Мхитарян, 86