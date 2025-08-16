Святослав Козловский, сын основателя Руха Григория Козловского, жестко раскритиковал в Instagram главного тренера команды Ивана Федыка после поражения в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против Оболони (1:2).

Чудак делает две замены в первом тайме, потом еще одну в перерыве матча. Скажите мне, как он, долб**б, готовится к игре? Как ты наигрываешь состав, если ты не знаешь, кто в каком состоянии? Как ты наигрываешь состав, идиот?

Иди в пятый класс и тренируй детей, пусть там по тайму играют. Как в профессиональной команде давать по тайму играть? Киргиз [Алмазбеков, – прим.] – сильнейший хавбек команды, и он его в запасе держит. Значит, он тупорылый д*бил… Тренер, ты великий… Рассказываешь, чмо ты жалкое.

Этот недотренер не допустил моего футболиста в первую команду. Человек прилетел из Колумбии, а он его отправил с U-19 тренироваться.