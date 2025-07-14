Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен прокомментировал ничью в контрольном матче против Уйпешта (0:0) и подвел промежуточные итоги летних сборов. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Наша цель была дать возможность каждому футболисту провести на поле 60 минут. Но по просьбе оппонента мы согласились сыграть два тайма по 45 минут. Поэтому каждый игрок провел по одному тайму.

В первой половине играли более опытные футболисты, и они хорошо справились со своей задачей. Во втором тайме на поле вышли молодые игроки, которые также показали отличный результат и создавали опасные моменты. В целом, я чрезвычайно рад видеть, что некоторые футболисты по-новому раскрылись на других позициях. Смена позиций дает мне возможность лучше оценить игроков, и сегодня они действительно достойно выглядели в новых ролях.

Могу отметить Кемкина – он хорошо сыграл, сохранил ворота "сухими", хотя было два опасных момента. Также хочу подчеркнуть игру Богдана Хомы в первом тайме – он прекрасно себя проявил.

Я доволен этим результатом – мы не пропустили ни одного мяча. Конечно, немного обидно, что не реализовали свои моменты как в первом, так и во втором таймах. Мы обязательно пересмотрим игру и проанализируем все нюансы.

Я считаю, что мы уже близки к физической готовности играть все 90 минут. Хотя тестирования еще не проводили. В следующей игре уделим внимание тому, чтобы футболисты проводили на поле больше времени, ведь перед стартом сезона каждый должен быть готов к полному матчу. Команда работает очень усердно, и, хотя это дает о себе знать, ведь сегодня была видна легкая усталость, мы движемся в правильном направлении.