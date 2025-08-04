41-летний президент Кудривки в интервью УПЛ ТБ пообещал дебютировать на уровне Премьер-лиги. Владелец клуба заявлен на турнир на позиции нападающего под 11-м номером.

Конечно. Вы же видите по мне, я держу себя в форме. Сегодня я 1,90 см ростом и 88 килограммов на весах, поэтому, конечно, сейчас не хватает времени для полноценных тренировок с командой, но я точно найду его и точно дебютирую в высшей лиге. И очень надеюсь помочь своей команде.

Сейчас, наверное, радость от того, что мы делаем историю Кудривки, потому что Кудривка действительно играет первый матч в УПЛ. Я верю в свою команду, верю в то, что мы будем в Высшей лиге. Есть цели, которые стоят еще выше, поэтому за результат я спокоен. Знаю, что команда готовилась, подготовлена, и знаю, что мы достигнем тех целей, которые есть у команды.

Сначала, когда мы только 1 июня получили путевку в УПЛ, были одни задачи – это адаптироваться, закрепиться. А сегодня задачи стоят совсем другие. Я выступал перед командой и сказал: «Нам нужен максимальный результат в каждом матче». Результат каждого матча стоит сегодня целью для команды Кудривка.

Тотовицкий, Морозко, Векляк? Эти ребята с командой уже тренировались давно. Объявили мы вчера о подписании, об аренде договоров с другими футболистами. Это ребята, которые имеют большой опыт, прежде всего, игр в Высшей лиге Украины, имеют опыт пребывания в командах Высшей лиги.

И некоторые из этих ребят – это черниговские ребята, которые, наверное, с двойным рвением и с двойной мотивацией помогут Кудривке. Мы с ними индивидуально с каждым проговорили, каждый понимает, что такое Черниговская область, что такое футбол в Чернигове. Поэтому я уверен, что эти ребята добавят нам уверенности в будущих матчах УПЛ.