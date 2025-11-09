Форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн установил уникальный рекорд испанской Ла Лиги.

34-летний нападающий стал самым результативным игроком чемпионата Испании, выступавшим под руководством одного наставника.

В матче 12-го тура против Леванте, который завершился победой Атлетико со счетом 3:1, Гризманн появился на поле на 61-й минуте и уже через 28 секунд первым касанием поразил ворота соперника.

Позже француз оформил дубль, доведя свой показатель забитых мячей под руководством Диего Симеоне до 138.

Таким образом, Гризманн превзошел достижение Лионеля Месси, который во времена Пепа Гвардиолы в Барселоне отметился 137 раз.