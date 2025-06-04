Гвардиола: «Плохо разбираюсь в вратарях, просто говорю им отбивать мяч»
Эдерсон и Ортега остаются в Манчестер Сити — слухи о других не имеют значения
1 день назад
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал слухи об интересе клуба к новому вратарю, в частности — к голкиперу Эспаньола Жоану Гарсии, который близок к переходу в Барселону.
— Судя по сообщениям в прессе, Манчестер Сити интересуется 500 футболистами. Не знаю, как у него дела. Мне сказали, что он отличный вратарь.
В вратарском ремесле я мало что понимаю. Я просто говорю им, чтобы они отбивали мяч. Уже несколько недель мы обсуждаем планы на следующий сезон. Эдерсон и Штефан Ортега остаются в клубе, — цитирует Гвардиолу Cadena SER.
Также, Хосеп Гвардиола сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси.