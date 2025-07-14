Бывший тренер Днепра, Металлиста, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич в интервью Sport.ua по итогам финала Клубного чемпионата мира-2025 Челси – ПСЖ (3:0) оценил организацию турнира со стороны ФИФА и назвал главное разочарование соревнований.

Я в курсе, что некоторые известные тренеры критиковали организаторов чемпионата. Думаю, здесь не обошлось без зависти, что возглавляемые ими команды не смогли принять участие в этом празднике мирового футбола. Считаю, что руководству ФИФА – респект, проведение чемпионата способствовало популяризации футбола, ведь матчи вызвали немалый интерес у болельщиков. Кто, в частности, раньше знал о существовании любительской команды «Окленд» – представителя Океании, но она не только обогатилась ценным опытом, сыграла вничью с аргентинским «Бока Хуниорс», но и пополнила клубную кассу солидными премиальными – около 5 миллионами долларов.

Это хорошо, что соревнования проводились перед мировым чемпионатом, и у организаторов ещё будет возможность исправить отдельные недочеты. Кстати, если бы среди участников была легендарная «Барселона», то всё было бы ещё интереснее, но они сами виноваты, что не завоевали путёвку в США.

Прежде всего, разочаровал «Манчестер Сити», который выбыл из борьбы задолго до финала. Более того, поражение от аравийского «Аль–Хиляля» – серьёзный удар по имиджу «горожан», а всё из-за шапкозакидательского настроя подопечных Пепа Гвардиолы. Ну и, конечно, удивило непрофессиональное отношение к своим обязанностям футболистов ПСЖ в матче с «Челси».