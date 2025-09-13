Вингер Динамо Назар Волошин после сенсационной ничьей в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против Оболони (2:2) поделился мыслями о реакции болельщиков на скандального новичка команды Владислава Блэнуцэ. Слова игрока передает пресс-служба клуба со ссылкой на эфир FootballHub.

Возможно, нам не хватило концентрации или удачи. С «Оболонью» был хороший матч, мы создали много моментов, но не реализовали их и не смогли довести игру до победы.

Настроение после сборной упало, ведь мы не смогли одержать победу в сборной и сейчас не смогли победить «Оболонь» с «Динамо». Так что настроение плохое. Но ничего, мы будем работать, чтобы впредь побеждать. Шовковский обратился к команде после игры, но что именно сказал – это секрет.

Акция протеста болельщиков против Блэнуцэ? Конечно, когда игрок, который приезжает к нам, репостит такие видео в своих соцсетях, это не очень хорошо, но посмотрим, как будет дальше, что он на это скажет, как будет себя вести. Он вчера потренировался впервые, поэтому особенно еще не общались, так что пока ничего не могу сказать.