В матче 12-го тура Английской Премьер-лиги Эвертон Виталия Миколенко играет на выезде с Манчестер Юнайтед.

На 13-й минуте в игре произошел довольно редкий момент. Полузащитник Эвертона Идрисса Гуйе получил прямую красную карточку за спор со своим партнером по команде! За миг до этого Гуйе отдал не совсем точный пас на Майкла Кина, который не стал двигаться на мяч, что позволило Бруну Фернандешу из МЮ нанести опасный удар по воротам Пикфорда. Гуйе начал агрессивно выяснять отношения с Кином прямо на поле, за что получил прямую красную карточку от рефери Тони Харрингтона.

Идрисса Гуйе с трудом вывели с поля другие партнёры по команде.

Также стоит отметить, что украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе ирисок.