Вингер молодежной сборной Нидерландов Миллион Мангуф после солидного индивидуального перформанса в матче третьего тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Украины (2:0) высказался о выходе в плей-офф. Слова легенды голландского футбола передает пресс-служба УЕФА.

У нас хорошая команда с большим качеством, но в первых двух матчах мы этого не показали. Было много неточных передач, и мы сами усложняли себе игру.

Мы знали, что должны оставаться собранными все 90 минут, не позволять им контратаковать. Мы играем в атакующий футбол, высоко, поэтому не должны делать плохие передачи. Так что да – мы знали, что должны быть максимально внимательными, потому что это был матч из разряда «всё или ничего».

Все игроки могут выйти с первых минут. Раф ван ден Берг не играл в первых двух матчах, но сегодня показал себя очень хорошо. Так же Том ван Берген вышел в старте и забил гол. Нам нужен каждый. Это командное достижение – и игроков, и персонала, и всех, кто рядом».

Португалия в четвертьфинале? Я смотрел их матчи. Они играют в хороший футбол, это сильная команда с хорошими игроками. Мы не имели такого старта, как хотели, но надеемся, что теперь сможем показать своё качество. С нетерпением жду этого поединка.