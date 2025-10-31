Игрок сборной Украины сделал дубль за 1 минуту
В рамках Кубка Венгрии
около 1 часа назад
Александр Пищур / Фото - УАФ
В матче 1/16 финала Кубка Венгрии Дьёр разгромил Пилиш. Команда украинского нападающего Александра Пищура деклассировала любительский коллектив из пригорода Будапешта.
В ворота Пилиша было забито всего 9 мячей. Сын известного в прошлом форварда Александра Пищура в течение минуты успел записать на свой счет дубль.
20-летний игрок молодёжной сборной Украины в этом сезоне сыграл за Дьёр 14 матчей: 3 гола.
Кубок Венгрии, 1/16 финала
Дьёр - Пилиш 9:0
Голы: Абрагамссон, 5, Нжие, 9, 37, Пищур, 24, 25, Гусар, 45+1 (с пенальти), Живкович, 50, 57, Болдор, 67
Голы Ваната и Цыганкова вывели Жирону в 1/32 финала Кубка Испании, Крапивцов пропустил два мяча.