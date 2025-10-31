В матче 1/16 финала Кубка Венгрии Дьёр разгромил Пилиш. Команда украинского нападающего Александра Пищура деклассировала любительский коллектив из пригорода Будапешта.

В ворота Пилиша было забито всего 9 мячей. Сын известного в прошлом форварда Александра Пищура в течение минуты успел записать на свой счет дубль.

20-летний игрок молодёжной сборной Украины в этом сезоне сыграл за Дьёр 14 матчей: 3 гола.

Кубок Венгрии, 1/16 финала

Дьёр - Пилиш 9:0

Голы: Абрагамссон, 5, Нжие, 9, 37, Пищур, 24, 25, Гусар, 45+1 (с пенальти), Живкович, 50, 57, Болдор, 67

