59-летний бывший вратарь сборной Колумбии Рене Игита снова оказался в центре внимания, повторив свой культовый сейв, известный во всем мире как удар скорпиона. Легендарный эпизод произошел во время матча ветеранов в Колумбии.

Хотя новое исполнение уже не сравнится с оригиналом по уровню сложности и неожиданности, эффектный трюк все равно собрал волну восторженных реакций среди болельщиков.

Сейв в стиле скорпиона является акробатическим отражением мяча из положения, когда вратарь закидывает ноги назад, напоминая движение хвоста скорпиона. Впервые Игита выполнил этот трюк в 1995 году в товарищеском матче между сборными Колумбии и Англии на стадионе Уэмбли. Тот момент навсегда вошел в историю футбола и стал символом смелости и нестандартного стиля колумбийского голкипера.