Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги Европы Рома на выезде разгромила Селтик.

«Волки» уже в первом тайме решили вопрос о победителе. Уже на 6-й минуте британцы сами себе создали проблемы: Скейлс срезал мяч в собственные ворота, открыв счёт в пользу гостей. Преимущество итальянского клуба закрепил Фергюсон, который на 36-й минуте удвоил счёт, а в добавленное к первой половине время оформил дубль и сделал его разгромным. Селтик мог вернуть интригу ещё до перерыва, но Энгельс не сумел реализовать пенальти, и судьба встречи фактически решилась уже до свистка на перерыв.

Во втором тайме хозяева пытались изменить ход событий и на 64-й минуте даже забили, однако гол Ихеаначо был отменён из-за офсайда. Рома тоже ответила своим опасным моментом: через десять минут арбитры отменили гол Бейли, вновь зафиксировав положение вне игры. Несмотря на активность обеих команд, счёт 0:3 в пользу римлян остался неизменным. Украинский форвард Ромы Артем Довбик участия в матче не принял – он даже не попал в заявку из-за травмы.

К вашему вниманию обзор матча.

Рома набрала 12 очков и поднялась на десятую строчку в таблице. Отставание от топ-8 составляет один балл.

Лига Европы. Общий этап, шестой тур

Селтик – Рома 0:3

Голы: Скейлс, 6 (автогол), Фергюсон, 36, 45+1

Селтик: Шмейхель, Трасти, Скейлс, Тирни (Донован 46), Янг (Релстон 62), Энгельс, МакГрегор, Тюнкт, Нигрен (Ихеаначо 46), Хатате (Баликвиша 77), Маэда (Бернардо 46)

Рома: Свілар, Эрмосо (Жолковский 80), Манчини, Ндика, Челик, Писилли (Анхелиньо 85), Эль-Айнауи, Ренш, Суле (Дибала 69), Эль-Шаарави (Лоренцо Пеллегрини 69), Е. Фергюсон (Бейли 69)

Предупреждения: Эрмосо 45+2, Эль-Шаарави 45+3, Суле 45+4, Ндика 78, Жолковский 88