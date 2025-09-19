Главный тренер Ливерпуля Арне Слот оценил дебют форварда сборной Швеции Александра Исака в матче 1-го тура ЛЧ против Атлетико (3:2) после скандального перехода из Ньюкасла. Его слова приводит УЕФА.

Я думаю, что за те 60 минут, когда он играл, он показался мне вполне в форме, так что не было ощущения, что через 10 минут он уже сильно устал. Он может играть на высоком уровне, и это позитивный момент, за ним приятно наблюдать. Это отличный игрок. Не скажу, что для меня это не стало сюрпризом, но он оказался в лучшей форме, чем я ожидал.

Я не уверен, что Исак сможет провести 90 минут в матче против Эвертона, который состоится через несколько дней. Я очень рад, что Александер смог выйти сегодня в стартовом составе. Именно поэтому мы не выпустили его на поле против Бёрнли, - рассказал Слот.