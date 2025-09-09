Форвард сборной Швеции Александер Исак поделился впечатлениями от своего перехода из Ньюкасла в Ливерпуль и прокомментировал слухи, которые сопровождали этот трансфер, сообщает ВВС News.

«Не у всех есть полная картина, но это тема для отдельного разговора. Я не могу контролировать все, что говорится и пишется. Но я рад, что стал игроком Ливерпуля. Хорошо, что все уладилось до начала сбора национальной команды, и я смог снова сосредоточиться на футболе. Для меня это довольно новая ситуация, но ты всегда учишься и развиваешься ментально и за пределами поля», — сказал шведский нападающий для ВВС.

Исак защищал цвета Ньюкасла с лета 2022 года, за это время он успел провести 86 матчей в английской Премьер-лиге, отметившись 54 забитыми мячами и 10 результативными передачами. В Ливерпуле шведский нападающий будет выступать под девятым номером.

