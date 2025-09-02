Нападающий Александер Исак рассказал о причинах своего перехода из Ньюкасла в Ливерпуль. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Я думаю, что это сочетание того, что клуб сейчас строит, и того, что у него уже есть. Это история клуба. Для меня большая честь получить шанс стать частью этого. Я хочу творить историю, я хочу выигрывать трофеи. Это, в конечном счёте, самая большая мотивация для меня. И я чувствую, что это идеальное место, чтобы развиваться ещё больше, поднять свою игру на новый уровень и помочь команде.

Я чувствую, что это следующий шаг в моей карьере. Я очень счастлив, что получил этот шанс, и очень мотивирован использовать его должным образом. Я думаю, что могу дать очень много и мне есть над чем работать. Я нападающий, но хочу приносить пользу команде не только голами, но и всем, что могу предложить.

Здесь игроки мирового уровня – они всегда хорошо играли, когда я был на другой стороне поля, и будет прекрасно оказаться с ними в одной команде. Я просто надеюсь принести свои качества, добавить их к команде и провести отличный сезон.