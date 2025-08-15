Нападающий Ньюкасла Александер Исак бойкотирует тренировки команды и не намерен выступать за сорок в матчах. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб пока не штрафовал шведского футболиста. Однако ситуация изменится, если он пропустит матч 1-го тура английской Премьер-лиги с Астон Виллой, который состоится в субботу, 16 августа. Сторона игрока считает, что Ньюкасл не будет активно искать нового нападающего, если пойти клубу на уступки.

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард стремится перейти в Ливерпуль.

Исак выступает за Ньюкасл с лета 2022 года. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 120 млн евро.