Нападающий Александер Исак рассказал о своих целях после перехода из Ньюкасла в Ливерпуль. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Дебют против Бернли? Да, конечно, это моя цель. Однако у меня было непростое лето – я не играл и имел ограниченные тренировки. Поэтому нужно оценить, в какой я форме и насколько готов. Но, безусловно, я хочу сыграть как можно быстрее. А в течение этого контракта я хочу выиграть всё.

Девятка на спине очень многое значит. Это культовый номер. Конечно, он также несет ответственность. Но я рад, что у меня есть такая возможность и этот номер. Я очень мотивирован начать работать и надеюсь отблагодарить за это. Получить эту футболку это было прекрасно. И моя семья тоже сказала, что это прекрасно. Мы все счастливы.

Я просто хочу сказать, что очень счастлив наконец быть здесь. Я не могу дождаться, чтобы снова выйти на поле, и надеюсь, что мы сможем вместе пережить много невероятных моментов.