Сергей Стаднюк

Пятница, 10 октября – вечер большого футбола! Болельщиков ждет насыщенный день с рядом матчей в квалификации чемпионата мира-2026 и молодежного первенства Европы-2027. Главное внимание, конечно, будет приковано к выступлениям украинских сборных — как молодежной, так и национальной.

В 19:00 свой второй матч в отборочном цикле проведет сборная Украины U-21. После уверенной победы над Литвой (4:0) команда Унаи Мельгоси номинально дома примет сверстников из Венгрии. Молодые «сине-желтые» стремятся продолжить удачный старт и закрепиться среди лидеров группы H.

19:00 | U-21. Украина – Венгрия. Прямая трансляция

Национальная сборная Украины свой матч проведет позже – в 21:45 против Исландии. Команда Сергея Реброва после сенсационной ничьей во втором туре попытается одержать первую победу над главным конкурентом за вторую строчку в отборе на чемпионат мира-2026. В то же время в параллельном матче группы D Франция примет Азербайджан и может укрепить лидерство, если подтвердит статус фаворита.

Не менее интересные матчи пройдут и в других группах. Сразятся Бельгия и Северная Македония – это настоящая битва за первое место в группе J, где македонцы на данный момент сенсационно опережают соперника на одно очко. В группе D Германия дома примет Люксембург и попытается вернуться в борьбу после неудачного старта, а Северная Ирландия встретится с лидером Словакией – гости сохраняют шансы на прямой выход, так что ожидается напряженная игра.

Закончит вечер еще один яркий матч – в Швеции хозяева с Виктором Декерешем и Александром Исаком попытаются реабилитироваться после стартового провала, принимая лидера группы Швейцарию, которая пока имеет максимум в двух матчах. Начало всех вечерних встреч – в 21:45, и каждая из них заслуживает внимания футбольных болельщиков.