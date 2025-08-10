22-летний защитник сборной Украины и английского Борнмута Илья Забарный привлек внимание ряда ведущих клубов мира.

В гонке за подписание талантливого центрального защитника победил ПСЖ. По информации Фабрицио Романо, стороны уже достигли соглашения: французский клуб заплатит за игрока 67 миллионов евро с учетом бонусов.

Как сообщили L'Equipe, Забарный подпишет контракт сроком на пять лет. За первый сезон он заработает 4,5 миллиона евро «чистыми», что значительно больше его прежнего дохода в Борнмуте, где он получал 2,6 млн евро в год.

В прошлом сезоне 2024/25 украинец провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее отмечалось, что этот трансфер способен помочь Борнмуту установить сразу два рекордных показателя на трансферном рынке.

